Fenerbahçe'nin silahı Muriç!
Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak. Forma giydiği 14 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kosovalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın güvendiği isimlerin başında geliyor.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forvetin gol attığı 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken, Yanal da bu oyuncusunun ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istiyor. Tecrübeli hoca, özellikle kanat oyuncularından isabetli ortalar bekliyor.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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