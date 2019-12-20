Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!

'de kaptan Emre hazır kıta!

Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!

ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan , derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.

ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan , derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.

  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN