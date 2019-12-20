Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!
Sivasspor ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.
Sivasspor ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.