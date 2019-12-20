Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!

Sivasspor ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.