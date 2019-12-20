Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Herkes üstüne düşeni yapacak
Fenerbahçe teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Her fırsatta kazanmaktan başka şanslarının olmadığını dile getiren Yanal, "Her şeyi unutup, bu maça konsantre olmalıyız. Beşiktaş karşısında alacağımız 3 puan hem zirve yarışında kalmamızı sağlayacak hem de rakibimizin sıralamada önüne geçmiş olacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanacağımıza olan inancım tam. Herkes üstüne düşeni yaptığı zaman bu sahada yenemeyeceğimiz rakip yok" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Her fırsatta kazanmaktan başka şanslarının olmadığını dile getiren Yanal, "Her şeyi unutup, bu maça konsantre olmalıyız. Beşiktaş karşısında alacağımız 3 puan hem zirve yarışında kalmamızı sağlayacak hem de rakibimizin sıralamada önüne geçmiş olacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanacağımıza olan inancım tam. Herkes üstüne düşeni yaptığı zaman bu sahada yenemeyeceğimiz rakip yok" açıklamasında bulundu.
BU KEZ KAZANACAĞIZ
Yönetici Selahattin Baki, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. Hakem sorusunu yanıtlayan Baki, "Hakemle ilgili konuşup, polemik yaratmaya gerek yok. Geçtiğimiz sezon derbilerde mağlubiyet almadık ama kazanamadık da. Beşiktaş karşısında şeytanın bacağını kıracağız" dedi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Herkes üstüne düşeni yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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