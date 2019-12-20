Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Herkes üstüne düşeni yapacak

Fenerbahçe teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Her fırsatta kazanmaktan başka şanslarının olmadığını dile getiren Yanal, "Her şeyi unutup, bu maça konsantre olmalıyız. Beşiktaş karşısında alacağımız 3 puan hem zirve yarışında kalmamızı sağlayacak hem de rakibimizin sıralamada önüne geçmiş olacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanacağımıza olan inancım tam. Herkes üstüne düşeni yaptığı zaman bu sahada yenemeyeceğimiz rakip yok" açıklamasında bulundu.

BU KEZ KAZANACAĞIZ

Yönetici Selahattin Baki, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. Hakem sorusunu yanıtlayan Baki, "Hakemle ilgili konuşup, polemik yaratmaya gerek yok. Geçtiğimiz sezon derbilerde mağlubiyet almadık ama kazanamadık da. Beşiktaş karşısında şeytanın bacağını kıracağız" dedi.