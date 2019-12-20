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20 Aralık 2019, Cuma
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'de derbisinde ya Deniz ya Ferdi!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde ya Deniz ya Ferdi!

derbisi için geri sayıma geçen 'de en çok konuşulan konulardan biri kadro... Eksiklerin çok olduğu haftada teknik heyetin işi zorlaşırken, savunma ve orta alanda önemli değişiklikler olacak.

Zanka'nın tartışıldığı dönemde sarı-lacivertlilerin savunmanın göbeğinde Serdar-Jailson ikilisiyle oynaması bekleniyor. Sakat Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Dirar, cezalı Rodrigues'in yerine de sol önde Tolga Ciğerci'nin derbine sahne alacağı belirtiliyor. İlk yarıyı kapatan Moses'ın yerine ise sağ kanatta iki aday var: Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu... Teknik direktör 'ın çıkışta olan iki oyuncu arasında kararsız kaldığı ve bugün yapılacak son taktik idmanın ardından derbi 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.

  1. 20.12.2019
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