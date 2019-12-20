Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde ya Deniz ya Ferdi!
Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri kadro... Eksiklerin çok olduğu haftada teknik heyetin işi zorlaşırken, savunma ve orta alanda önemli değişiklikler olacak.
Zanka'nın tartışıldığı dönemde sarı-lacivertlilerin savunmanın göbeğinde Serdar-Jailson ikilisiyle oynaması bekleniyor. Sakat Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Dirar, cezalı Rodrigues'in yerine de sol önde Tolga Ciğerci'nin derbine sahne alacağı belirtiliyor. İlk yarıyı kapatan Moses'ın yerine ise sağ kanatta iki aday var: Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın çıkışta olan iki oyuncu arasında kararsız kaldığı ve bugün yapılacak son taktik idmanın ardından derbi 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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