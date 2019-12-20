Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde ya Deniz ya Ferdi!

Zanka'nın tartışıldığı dönemde sarı-lacivertlilerin savunmanın göbeğinde Serdar-Jailson ikilisiyle oynaması bekleniyor. Sakat Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Dirar, cezalı Rodrigues'in yerine de sol önde Tolga Ciğerci'nin derbine sahne alacağı belirtiliyor. İlk yarıyı kapatan Moses'ın yerine ise sağ kanatta iki aday var: Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın çıkışta olan iki oyuncu arasında kararsız kaldığı ve bugün yapılacak son taktik idmanın ardından derbi 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.