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20 Aralık 2019, Cuma
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4 eksikle çalıştı

Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan , hız kesmeden sınavının hazırlıklarına başladı. yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde 'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı.

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan , hız kesmeden sınavının hazırlıklarına başladı. yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde 'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı. Sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali ve Zajc, takımdan ayrı çalışırken, Sadık'ın tedavisi devam etti.

  1. 20.12.2019
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