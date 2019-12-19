Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Ve 'dan 4 yıllık ! Son dakika haberleri...

Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri...

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladı. Sırada, büyük bir çıkış yapan var. 24 yaşındaki oyuncu ile sağlanacak anlaşma dahilinde önümüzdeki günlerde resmen atılacak.

'de son dakika gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, 2 yıllık yeni kontrata atan Nabil Dirar olmuştu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'en el sıkıştığı ikinci isim, 2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen ve 7 yıldır çubuklu formayı terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim, Hasan Ali'den sonra takımın bir diğer önemi ismi ile masaya oturacak.

4 YILLIK İMZA!

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası çalkantılı geçse de bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Ozan'a 4 yıllık yeni bir sunacak. Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen 3 isimle de anlaşma sağlanmış olacak.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe yeni teknik adam arayışına girmiştir!

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 15:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN