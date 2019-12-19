Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladı. Sırada, büyük bir çıkış yapan Ozan Tufan var. 24 yaşındaki oyuncu ile sağlanacak anlaşma dahilinde önümüzdeki günlerde imza resmen atılacak.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, 2 yıllık yeni kontrata imza atan Nabil Dirar olmuştu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'en el sıkıştığı ikinci isim, 2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen ve 7 yıldır çubuklu formayı terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Milliyet'in haberine göre; Yönetim, Hasan Ali'den sonra takımın bir diğer önemi ismi Ozan Tufan ile masaya oturacak.
4 YILLIK İMZA!
24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası çalkantılı geçse de bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Ozan'a 4 yıllık yeni bir sözleşme sunacak. Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen 3 isimle de anlaşma sağlanmış olacak.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 15:56
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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