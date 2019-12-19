Ve Ozan Tufan'dan 4 yıllık imza! Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, 2 yıllık yeni kontrata imza atan Nabil Dirar olmuştu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'en el sıkıştığı ikinci isim, 2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen ve 7 yıldır çubuklu formayı terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim, Hasan Ali'den sonra takımın bir diğer önemi ismi Ozan Tufan ile masaya oturacak.

4 YILLIK İMZA!

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası çalkantılı geçse de bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Ozan'a 4 yıllık yeni bir sözleşme sunacak. Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen 3 isimle de anlaşma sağlanmış olacak.