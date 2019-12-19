Ferdi Kadıoğlu'dan Ersun Yanal sözleri! "Zor durumda bıraktım"
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"A TAKIM'DA OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Gerçekten çok mutluyum. Son zamanlarda dakika alıyorum. Daha fazla asist - gol yapmak istiyorum. Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. Daha önce genç takımda oynadım ama katkı veremedim. A Takım'da dakika aldığım için çok mutluyum.
"HOCAMIZLA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"
Hocamızla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Daha önce bekliyordum. Belki onun için de zordu. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkardım. O da en iyisini yaptı bence beni bekleterek. Ben de bundan dolayı çok mutluyum.
- 19.12.2019
- Yıldız futbolcu açıkladı! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"
- Son dakika: Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
- Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...
- Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı
- Ersun Yanal'dan o isme kesik! Derbi 11'inde yer almadı
-
Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
-
Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Ferdi Kadıoğlu'dan Ersun Yanal sözleri! "Zor durumda bıraktım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.