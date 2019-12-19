Ferdi Kadıoğlu'dan Ersun Yanal sözleri! "Zor durumda bıraktım"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"A TAKIM'DA OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Gerçekten çok mutluyum. Son zamanlarda dakika alıyorum. Daha fazla asist - gol yapmak istiyorum. Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. Daha önce genç takımda oynadım ama katkı veremedim. A Takım'da dakika aldığım için çok mutluyum.



"HOCAMIZLA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"



Hocamızla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Daha önce bekliyordum. Belki onun için de zordu. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkardım. O da en iyisini yaptı bence beni bekleterek. Ben de bundan dolayı çok mutluyum.