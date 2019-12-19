Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe Opet, ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson'ı transfer etti. 1997 doğumlu pasör çaprazı Jordan Thompson'la anlaşma sağladı.
ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 1997 doğumlu pasör çaprazı Jordan Thompson, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.
Cincinnati Üniversitesi takımından transfer edilen Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.
Genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Amerikan Milli Takımının maçlarında performansı ile dikkat çekti. Thompson, yine geride bıraktığımız yazın Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'ya karşı takımına kazandırdığı 33 sayı ile de çok konuşuldu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine Sarı Lacivert renklerimize hoş geldin diyor; Vestel Venus Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 16:09
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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