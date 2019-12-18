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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Mutlu son yakın

Mutlu son yakın

F.Bahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce uzlaşma sağlanamazken, yönetimin son teklifinin ardından genç oyuncunun imza atmaya hazır olduğu belirtildi. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

F.Bahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce uzlaşma sağlanamazken, yönetimin son teklifinin ardından genç oyuncunun imza atmaya hazır olduğu belirtildi. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.
  1. 18.12.2019
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