Mutlu son yakın
F.Bahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce uzlaşma sağlanamazken, yönetimin son teklifinin ardından genç oyuncunun imza atmaya hazır olduğu belirtildi. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Mutlu son yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.