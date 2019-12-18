Fenerbahçe'nin zemin sorununda yeni perde! Rapor ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi. Sakatlık sonrası oyuncuların tam olarak kuvvetlenmeden takıma katılmasının da sıkıntıda çok önemli bir faktör olduğuna vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'de bu sezon artan sakatlıkların ardında, zemin sorununun yattığı ortaya çıkmıştı. Sportif direktör Comolli'nin zeminden sorumlu görevlileri değiştirmesi ve yeni gelen firmanın doğal çim olan sahayı hibrit çime çevirmesi sırasında doğal çim olan sahanın tamamen yandığı bildirilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre başkan Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu.
TEKNİK HEYET GÖRÜŞME ODASINA
Antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı. Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.
SEZON BAŞINDA YÜKLEME YAPILMADI
Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı.
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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