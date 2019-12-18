Fenerbahçe'nin zemin sorununda yeni perde! Rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe'de bu sezon artan sakatlıkların ardında, zemin sorununun yattığı ortaya çıkmıştı. Sportif direktör Comolli'nin zeminden sorumlu görevlileri değiştirmesi ve yeni gelen firmanın doğal çim olan sahayı hibrit çime çevirmesi sırasında doğal çim olan sahanın tamamen yandığı bildirilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre başkan Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu.

TEKNİK HEYET GÖRÜŞME ODASINA

Antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı. Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.

SEZON BAŞINDA YÜKLEME YAPILMADI

Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı.