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18 Aralık 2019, Çarşamba
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derbisini yönetecek!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek!

'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. 'nin 'de 'ı ağırlayacağı dev maçı yönetecek.

'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak - derbisini hakem yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında , ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

  1. 18.12.2019
  2. Güncelleme: 18.12.2019 11:50
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