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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Bruma iddiası

Bruma iddiası

'nin sezon başında Leipzig'den 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Bruma için flaş bir iddia ortaya atıldı. 2016-17 sezonunda forması da giyen Portekizli futbolcunun 'ye önerildiği ileri sürüldü.

'nin sezon başında Leipzig'den 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Bruma için flaş bir iddia ortaya atıldı. 2016-17 sezonunda forması da giyen Portekizli futbolcunun 'ye önerildiği ileri sürüldü. 'nde zirvenin uzağında kalan PSV'nin gelecek planlamasında yer almayan 25 yaşındaki oyuncu için teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 11 maçta forma giyen Bruma, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
  1. 18.12.2019
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