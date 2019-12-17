Kupa için start verildi
Ligde haftayı Sivasspor yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için hız kesmeden çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
Ligde haftayı Sivasspor yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için hız kesmeden çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Sivasspor'a karşı önceki gün forma giyen isimler ise rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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