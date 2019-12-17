Kupa için start verildi

Ligde haftayı Sivasspor yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için hız kesmeden çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Sivasspor'a karşı önceki gün forma giyen isimler ise rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.