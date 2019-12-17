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17 Aralık 2019, Salı
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Kupa için start verildi

Kupa için start verildi

Ligde haftayı yenilgisiyle kapatan , için hız kesmeden çalışmalara başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Ligde haftayı yenilgisiyle kapatan , için hız kesmeden çalışmalara başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Sivasspor'a karşı önceki gün forma giyen isimler ise rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

  1. 17.12.2019
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