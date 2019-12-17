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17 Aralık 2019, Salı
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'den 'a mesajı

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

Spor Kulübü, resmi hesabından Teknik Direktörleri 'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı. Fenerbahçe Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda 'de kazandığı şampiyonluk kupasıyla paylaşılan mesajda, "Bugün Ersun Hocamızın ! Mutlu yıllar " başlığı kullanılırken, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.

  1. 17.12.2019
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