Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Teknik Direktörleri Ersun Yanal'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de kazandığı şampiyonluk kupasıyla paylaşılan mesajda, "Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar Ersun Yanal" başlığı kullanılırken, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.
- 17.12.2019
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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