Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında İstanbulspor'la karşılaşacak

, 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve 'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, ile , İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Esenyurt Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

  1. 17.12.2019
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