Fenerbahçe sakata geldi

Hasan Ali Kaldırım 3, Victor Moses 2 kez sakatlanıp formasından uzak kalırken, Vedat Muriç, Adil Rami, Max Kruse, Emre, Isla, Serdar, Rodrigues, Mevlüt, Zajc ve son olarak Sadık bu kervana eklendi. Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro konusunda sıkıntı yaşayan teknik heyetin bu konuda yönetime de rapor vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, sakatlıklarla ilgili sağlık ekibi ve teknik heyetten detaylı bir bilgi istediği kaydedildi.



SADIK'TAN KÖTÜ HABER

Sarı-lacivertlilerin Sivasspor'a 3-1 yenildiği maçın ilk yarısında sakatlanıp, oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'dan kötü haber geldi. 26 yaşındaki stoperin dün çekilen MR'ı sonrası ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

KOÇ'TAN İNCE MESAJ

Sivasspor yenilgisi sonrası açıklamalar yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan sakatlıklarla ilgili kısa bir yorumda bulunmuştu. Koç, "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.