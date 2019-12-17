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17 Aralık 2019, Salı
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sakata geldi

Fenerbahçe sakata geldi

Bu sezon 'nin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri futbolcuların sakatlıkları oldu. Fenerbahçe, sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı 12 futbolcusundan yararlanamadı, Sadık da sezonu kapadı.

3, 2 kez sakatlanıp formasından uzak kalırken, Vedat Muriç, Adil Rami, Max Kruse, Emre, Isla, Serdar, Rodrigues, Mevlüt, Zajc ve son olarak Sadık bu kervana eklendi. Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro konusunda sıkıntı yaşayan teknik heyetin bu konuda yönetime de rapor vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, sakatlıklarla ilgili sağlık ekibi ve teknik heyetten detaylı bir bilgi istediği kaydedildi.

SADIK'TAN KÖTÜ HABER
Sarı-lacivertlilerin 'a 3-1 yenildiği maçın ilk yarısında sakatlanıp, oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'dan kötü haber geldi. 26 yaşındaki stoperin dün çekilen MR'ı sonrası ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

KOÇ'TAN İNCE MESAJ
Sivasspor yenilgisi sonrası açıklamalar yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan sakatlıklarla ilgili kısa bir yorumda bulunmuştu. Koç, "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 17.12.2019
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