Eski Ersun'un çok uzağında

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk döneminin uzağında kaldı. Tecrübeli hoca, geçen sezonun 16. haftasında tekrar geldiği sarı-lacivertli ekip ile ligde 34 maça çıkarken, 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayıp, maç başına 1.67 ortalama elde etti. Yanal, takımı şampiyon yaptığı 2013-14'te ise ligde 34 maçın 23'ünü kazanmış ve 74 puan ile 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.

YANAL'LA YANDIK!

Taraftar da Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi. İşte bazıları: #Ersun Yanal istifa. Hiçbir şey katmadın 1 yıldır takıma. #Hala Yanal diyenler liderle puan farkı 8 oldu bilginize. #Ersun hiçbir maça iyi hazırlamıyor, takım içerde taraftarla kazanıyor deplasman facia. #Yanal Eski yan de yanalım yandık haydi oyun bitti.