Suçlu benim!

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas'ın oyununa gerekli tepkiyi veremediklerini söyledi. "F.Bahçe'deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik" diyen sarı-lacivertli hoca, "Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bu tepkisizliği kabul edemem. F.Bahçe her maçta bu tepkiyi vermeli" dedi.

GERİ DÖNECEĞİZ

Başta kendisi olmak üzere kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsade etmeyeceğini, bu konuda tüm önlemleri alacağını kaydeden Yanal, Beşiktaş derbisi için de, "Bir maç daha oynayacağız. Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar" şeklinde konuştu.