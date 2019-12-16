Suçlu benim!
Yanal, sorumluluğu üstüne aldı, "Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken bu tepkisizliği kabul edemem. Bunu öğretememişiz" dedi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas'ın oyununa gerekli tepkiyi veremediklerini söyledi. "F.Bahçe'deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik" diyen sarı-lacivertli hoca, "Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bu tepkisizliği kabul edemem. F.Bahçe her maçta bu tepkiyi vermeli" dedi.
GERİ DÖNECEĞİZ
Başta kendisi olmak üzere kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsade etmeyeceğini, bu konuda tüm önlemleri alacağını kaydeden Yanal, Beşiktaş derbisi için de, "Bir maç daha oynayacağız. Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar" şeklinde konuştu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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