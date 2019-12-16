Sivasspor destanı

Sezonun flaş ekibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasında ağırladığı F.Bahçe'yi 3-1'lik skorla geçip liderliğini pekiştirdi. Yiğidolar ayrıca üst üste 7. galibiyetini alarak lige damga vurdu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, oyunu ve mücadelesiyle tüm futbolseverlerin takdiri kazandı. Sivas'ın bu başarısında evindeki performansı da önemli yer tutuyor.



EVİNDE 22 PUAN ALDI

Bu sezon sahasında 8 maça çıkan kırmızı- beyazlı takım, sadece 3. haftadaki Gaziantep maçında berabere kalırken, diğer 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. Topladığı 33 puanın 22'sini sahasında elde etti. Sivasspor; hırsı, azmi, taraftarı ile zirveyi sonuna kadar hak ettiğini gösterdi. Pek çok takım taraftarı da sosyal medyada Sivasspor için övücü mesajlar atarak kırmızıbeyazlı takıma destek oldular.



2014'TEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Sivasspor, Fenerbahçe galibiyetiyle uzun süre sonra şeytanın bacağını kırmayı da başardı. Kırmızı-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibini 2014'ten beri yenemiyordu. O tarihten sonra iki takım arasındaki son 8 karşılaşmanın 6'sını Fener kazanmış, 2 maç berabere bitmişti.



BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Mücadele öncesinde iki kulübün yönetimleri arasında da fair play rüzgarları esti. Sivasspor, Fenerbahçeli idarecileri dostluk yemeğinde ağırlarken, karşılıklı başarı dileklerinde bulunuldu. Ayrıca Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Sivasspor başkanı Menun Otyakmaz, il yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı şeref tribününden takip ettiler. İki başkanın da takımlarının ataklarında heyecanlandığı görüldü. Başkanlar keyifli bir maç izledi.