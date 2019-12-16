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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'a geçmiş olsun mesajları yağıyor

Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajları yağıyor

'nin deplasmanda oynadığı maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan 'a geçmiş olsun mesajları geldi.

'in 15. haftasında a konuk olan , 'ın sakatlığı ile sarsılmıştı. Sarı-laciertli kulüp yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun sezonu kapattığını duyurmuştu.

Futbolseverleri üzen bu gelişme üzerine ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sadık'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Umarım en kısa zamanda eski neşen ve sıhattine kavuşursun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol devi Barcelona'nın Türkçe hesabı da "Acil şifalar Sadık Çiftpınar" yorumunu yaparak sarı-lacviertli futbolcuya iyi dileklerde bulundu.



  1. 16.12.2019
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