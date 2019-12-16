Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajları yağıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ile sarsılmıştı. Sarı-laciertli kulüp yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun sezonu kapattığını duyurmuştu.

Futbolseverleri üzen bu gelişme üzerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sadık'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Umarım en kısa zamanda eski neşen ve sıhattine kavuşursun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol devi Barcelona'nın Türkçe hesabı da "Acil şifalar Sadık Çiftpınar" yorumunu yaparak sarı-lacviertli futbolcuya iyi dileklerde bulundu.





