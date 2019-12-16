Radikal kararlar alacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan sonra takımda operasyon sinyali verdi. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yediklerini belirten Koç, "Puanlar açısından enteresan bir lig oluyor. Ancak kapatılamayacak bir fark değil. Nasıl bu noktaya geldiysek, bu noktadan beraber çıkacağız" dedi. Koç şöyle devam etti: "Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki kaybı normal karşılayabilirdik. Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyon olacağız. Kaybedilmiş bir şey yok. En çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'ın dizi iyi durmuyor. Rodrigues'in kırmızı kartı doğru. Ozan'ın kendisine hakim olması gerekirdi. 4. hakemle yaşadığı diyaloğu söyleyince hak veriyorum ama tasvip etmiyorum. Hakem iyiydi. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı ama Sivas'a 4 sarı verildi. Rıza hocayı severim. Maçtan sonra tebrik ettim."

EN ÇOK TERİM KORUNUYOR

Ali Koç, "Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor" şeklindeki soruya karşılık, "Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur. Onu da zamanı gelince açıklarız" ifadelerini kullandı.