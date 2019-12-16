Muriç: Ne yaptın Ozan!
Ozan Tufan'ın ikinci sarı kartla atıldığı pozisyonda Vedat Muriç çıldırdı. Takım arkadaşına çok sert bir şekilde tepki gösteren Kosovalı oyuncu, Ozan'ın kolundan çıkarıp kendisine uzattığı kaptanlık pazubandına eliyle vurarak yere düşmesine neden oldu. "Ne yapıyorsun sen ya!" diye söylendiği görülen Muriç daha sonra pazubandını yerden aldı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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