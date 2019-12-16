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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Muriç: Ne yaptın Ozan!

Muriç: Ne yaptın Ozan!

'ın ikinci atıldığı pozisyonda çıldırdı. Takım arkadaşına çok sert bir şekilde tepki gösteren Kosovalı oyuncu, Ozan'ın kolundan çıkarıp kendisine uzattığı kaptanlık pazubandına eliyle vurarak yere düşmesine neden oldu. "Ne yapıyorsun sen ya!" diye söylendiği görülen Muriç daha sonra pazubandını yerden aldı.

'ın ikinci atıldığı pozisyonda çıldırdı. Takım arkadaşına çok sert bir şekilde tepki gösteren Kosovalı oyuncu, Ozan'ın kolundan çıkarıp kendisine uzattığı kaptanlık pazubandına eliyle vurarak yere düşmesine neden oldu. "Ne yapıyorsun sen ya!" diye söylendiği görülen Muriç daha sonra pazubandını yerden aldı.
  1. 16.12.2019
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