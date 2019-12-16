Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, galibiyeti yorumladı ve "Sezon başından beri mükemmel çalışıyoruz. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz" dedi. Mümkün olan en az kayıpla sezon sonuna kadar devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Disiplinden taviz vermeden, bugünkü gibi mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Birbirine güvenen bir oyuncu grubumuz var. Şampiyonluğa da inanırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı teknik adam ayrıca, kendisini kutlayan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a da ayrı bir parantez açarak "Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odasına geldi ve hepimizi tebrik etti" şeklinde konuştu.



KOÇ'TAN ÖZEL KUTLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı kutladığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının da bu jest karşısında oldukça memnun kaldığı kaydedildi.



HEDEFİ 12'DEN VURDU

Sivasspor, sarı-lacivertlileri rahat bir sonuçla mağlup ederken şutlarda da tam isabet sağladı. Kırmızı- beyazlı takım, Fenerbahçe kalesine 3 isabetli şut attı. 3 şutta da golü bulmayı başardı. Böylece rakam düşük olsa da Sivasspor yüzde 100 ortalamasını tutturdu.