''Mükemmel çalışıyoruz'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ''Mükemmel çalışıyoruz''

''Mükemmel çalışıyoruz''

''Mükemmel çalışıyoruz''

lideri 'un hocası , başarının tesadüf olmadığını söyledi ve ekledi: Mükemmel çalışıyoruz. Disiplinden taviz vermeyeceğiz.

, galibiyeti yorumladı ve "Sezon başından beri mükemmel çalışıyoruz. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz" dedi. Mümkün olan en az kayıpla sezon sonuna kadar devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Disiplinden taviz vermeden, bugünkü gibi mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Birbirine güvenen bir oyuncu grubumuz var. Şampiyonluğa da inanırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı teknik adam ayrıca, kendisini kutlayan başkanı 'a da ayrı bir parantez açarak "Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odasına geldi ve hepimizi tebrik etti" şeklinde konuştu.

KOÇ'TAN ÖZEL KUTLAMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı kutladığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının da bu jest karşısında oldukça memnun kaldığı kaydedildi.

HEDEFİ 12'DEN VURDU
Sivasspor, sarı-lacivertlileri rahat bir sonuçla mağlup ederken şutlarda da tam isabet sağladı. Kırmızı- beyazlı takım, Fenerbahçe kalesine 3 isabetli şut attı. 3 şutta da golü bulmayı başardı. Böylece rakam düşük olsa da Sivasspor yüzde 100 ortalamasını tutturdu.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Mükemmel çalışıyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN