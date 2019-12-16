Keskin 'Kılınç'

Diğer gollerini ise Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Antalyaspor'a karşı kaydetti. Emre mücadele sonrası "Zor bir virajı daha kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz. İnşallah böyle devam edip ligin yeni büyüğü olmak istiyoruz. Bu tür zafer öz güven için çok önemli" ifadesini kullandı.