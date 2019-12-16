Keskin 'Kılınç'
Fenerbahçe ağlarını havalandırıp galibiyette önemli rol oynayan Sivassporlu Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan yerli futbolcu oldu. 6 gole ulaşan Emre, bir başka büyük Beşiktaş'a da gol atmıştı.
Diğer gollerini ise Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Antalyaspor'a karşı kaydetti. Emre mücadele sonrası "Zor bir virajı daha kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz. İnşallah böyle devam edip ligin yeni büyüğü olmak istiyoruz. Bu tür zafer öz güven için çok önemli" ifadesini kullandı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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