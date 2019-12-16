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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Keskin 'Kılınç'

Keskin 'Kılınç'

ağlarını havalandırıp galibiyette önemli rol oynayan Sivassporlu Kılınç, bu sezon 'de en fazla gol atan yerli futbolcu oldu. 6 gole ulaşan Emre, bir başka büyük 'a da gol atmıştı.

Diğer gollerini ise , , ve 'a karşı kaydetti. mücadele sonrası "Zor bir virajı daha kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz. İnşallah böyle devam edip ligin yeni büyüğü olmak istiyoruz. Bu tür zafer öz güven için çok önemli" ifadesini kullandı.

  1. 16.12.2019
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