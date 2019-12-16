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16 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte taraftar işte Yiğido

İşte taraftar işte Yiğido

Maça sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Karşılaşma öncesi taraftarlara 5 bin 858 Sivasspor bayrağı dağıtıldı.

Tribünlerde tam bir görsel şov meydana geldi. Ayrıca yüzlerce Sivassspor taraftarı maç öncesi Tarihi Kent Meydanı'nda toplanıp alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Bazı esnaflar ise davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.

  1. 16.12.2019
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