İşte taraftar işte Yiğido

Tribünlerde tam bir görsel şov meydana geldi. Ayrıca yüzlerce Sivassspor taraftarı maç öncesi Tarihi Kent Meydanı'nda toplanıp alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Bazı esnaflar ise davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.