İşte taraftar işte Yiğido
Maça sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Karşılaşma öncesi taraftarlara 5 bin 858 Sivasspor bayrağı dağıtıldı.
Tribünlerde tam bir görsel şov meydana geldi. Ayrıca yüzlerce Sivassspor taraftarı maç öncesi Tarihi Kent Meydanı'nda toplanıp alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Bazı esnaflar ise davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Yorum
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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