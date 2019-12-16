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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'nin eski hocası kovuldu

Fenerbahçe'nin eski hocası Erwin Koeman kovuldu

'de teknik direktör 'nun görevine son verilmesinin ardından bir süre takımı çalıştıran , Umman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

  1. 16.12.2019
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