Fenerbahçe'nin eski hocası Erwin Koeman kovuldu

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı teknik direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen Golf Cup'ta aldığı sonuçlar ve kötü gidişatın ardından görevinden alındı.

58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, birkaç ay önce vatandaşı Pim Verbeek'in yerine göreve getirilmişti.

COCU'NUN YERİNE GÖREVİ DEVRALMIŞTI

Ünlü teknik direktörü Ronald Koeman'ın kardeşi olan Erwin Koeman, Fenerbahçe'de de Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından bir süre A takım teknik direktörlüğü görevini yürütmüştü.