Fenerbahçe'nin eski hocası Erwin Koeman kovuldu
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından bir süre takımı çalıştıran Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı teknik direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen Golf Cup'ta aldığı sonuçlar ve kötü gidişatın ardından görevinden alındı.
58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, birkaç ay önce vatandaşı Pim Verbeek'in yerine göreve getirilmişti.
COCU'NUN YERİNE GÖREVİ DEVRALMIŞTI
Ünlü teknik direktörü Ronald Koeman'ın kardeşi olan Erwin Koeman, Fenerbahçe'de de Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından bir süre A takım teknik direktörlüğü görevini yürütmüştü.
- 16.12.2019
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ismiMİZ helal olsun be çocuk,
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Cheshmi beğenildi
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baksoy Allah aşkına ROOZBEH CHESHMİ neresi ki oradan futbolcu transfer edeceğiz ?
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GSGGSS ŞENER-DONK-MARCAO-EMRE T.TAYLAN-LEMİNA-FEGULİ-BABEL-ÖMER- ADEM
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