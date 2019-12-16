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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de sol bekte

Fenerbahçe'de sol bekte Nabil Dirar

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'de dün tek eksik vardı. İdeale yakın 11 ile karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde sakat olan 'ın yerine sol bekte görev aldı.

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'de dün tek eksik vardı. İdeale yakın 11 ile karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde sakat olan 'ın yerine sol bekte görev aldı. 90 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, oyunun iki yönünü de kullandı.

  1. 16.12.2019
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