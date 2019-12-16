Fenerbahçe'de sol bekte Nabil Dirar
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de dün tek eksik vardı. İdeale yakın 11 ile Sivasspor karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Nabil Dirar görev aldı.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de dün tek eksik vardı. İdeale yakın 11 ile Sivasspor karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Nabil Dirar görev aldı. 90 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, oyunun iki yönünü de kullandı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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