Fenerbahçe'de sol bekte Nabil Dirar

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de dün tek eksik vardı. İdeale yakın 11 ile Sivasspor karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Nabil Dirar görev aldı. 90 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, oyunun iki yönünü de kullandı.