Fenerbahçe'de Sadık gözyaşlarıyla sahadan çıktı

Son iki haftadır 11'de başlayan Sadık Çiftpınar, dün ilk yarıyı tamamlayamadı. Fernando ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fenerbahçe'nin stoperi, 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kıvranan ve sedyeyle saha kenarına çıkan Sadık, gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki futbolcunun dizinde dönme olduğu öğrenildi.