Fenerbahçe'de Sadık gözyaşlarıyla sahadan çıktı
Son iki haftadır 11'de başlayan Sadık Çiftpınar, dün ilk yarıyı tamamlayamadı. Fernando ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fenerbahçe'nin stoperi, 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kıvranan ve sedyeyle saha kenarına çıkan Sadık, gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki futbolcunun dizinde dönme olduğu öğrenildi.
Son iki haftadır 11'de başlayan Sadık Çiftpınar, dün ilk yarıyı tamamlayamadı. Fernando ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fenerbahçe'nin stoperi, 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kıvranan ve sedyeyle saha kenarına çıkan Sadık, gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki futbolcunun dizinde dönme olduğu öğrenildi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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