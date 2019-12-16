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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Sadık gözyaşlarıyla sahadan çıktı

Fenerbahçe'de Sadık gözyaşlarıyla sahadan çıktı

Son iki haftadır 11'de başlayan , dün ilk yarıyı tamamlayamadı. ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 'nin stoperi, 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kıvranan ve sedyeyle saha kenarına çıkan Sadık, gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki futbolcunun dizinde dönme olduğu öğrenildi.

Son iki haftadır 11'de başlayan , dün ilk yarıyı tamamlayamadı. ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 'nin stoperi, 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kıvranan ve sedyeyle saha kenarına çıkan Sadık, gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki futbolcunun dizinde dönme olduğu öğrenildi.

  1. 16.12.2019
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