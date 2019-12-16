Fenerbahçe'de hedefteki adam Isla

Sivasspor'un ilk iki golünde iyi yer tutamayan ve rakiplerine adeta geçit veren Şilili, taraftarlara saç baş yoldurttu. Fernando'nun 32. dakikadaki golünde ofsaytı bozan 31 yaşındaki sağ bek, Emre'nin 59'daki golünde de soldan gelen ve asisti yapan Ziya'ya engel olamadı. Bu arada sosyal medyada da Isla'ya ağır eleştiriler vardı.