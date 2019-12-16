Fenerbahçe'de hedefteki adam Isla
Sivas deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde olan isimlerden biri Isla'ydı. Fenerbahçe'nin sağ beki, dün saç baş yoldurttu. Sivas'ın ilk iki golünde bariz hatalar yapan Şilili, taraftarın hedefindeydi.
Sivasspor'un ilk iki golünde iyi yer tutamayan ve rakiplerine adeta geçit veren Şilili, taraftarlara saç baş yoldurttu. Fernando'nun 32. dakikadaki golünde ofsaytı bozan 31 yaşındaki sağ bek, Emre'nin 59'daki golünde de soldan gelen ve asisti yapan Ziya'ya engel olamadı. Bu arada sosyal medyada da Isla'ya ağır eleştiriler vardı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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