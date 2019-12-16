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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de hedefteki adam Isla

Fenerbahçe'de hedefteki adam Isla

Sivas deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan 'de eleştiri oklarının hedefinde olan isimlerden biri Isla'ydı. Fenerbahçe'nin sağ beki, dün saç baş yoldurttu. Sivas'ın ilk iki golünde bariz hatalar yapan Şilili, taraftarın hedefindeydi.

'un ilk iki golünde iyi yer tutamayan ve rakiplerine adeta geçit veren Şilili, taraftarlara saç baş yoldurttu. 'nun 32. dakikadaki golünde ofsaytı bozan 31 yaşındaki sağ bek, Emre'nin 59'daki golünde de soldan gelen ve asisti yapan Ziya'ya engel olamadı. Bu arada sosyal medyada da Isla'ya ağır eleştiriler vardı.

  1. 16.12.2019
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