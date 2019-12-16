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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Giuliano’yu mumla arıyor

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor

, eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Giuliano’yu mumla arıyor. Sarı-lacivertliler Giuliano’yu gönderdikten sonra yerine ettiği isimlerden verim alamazken, pozisyonunda en az verim aldığı iki sezon yaşadı.

'de son iki sezondur pozisyonunda verim alamayan , geçtiğimiz sezon başında gönderdiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'yu mumla arıyor. Giuliano'dan sonra bu mevki için Benzia ve 'yi deneyen sarı-lacivertliler son olarak bu sezon başında edilen 'dan beklenen verimi alamadı. Brezilyalı futbolcudan sonra Yassine Benzia'yı bu mevkide şans veren teknik heyet Cezayirli futbolcudan 20 maçta sadece 2 asistlik verim alabildi. Daha sonra 10 numara pozisyonunda Mehmet Ekici forma bulurken, 29 yaşındaki futbolcu 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi ve bu sezon başında kadro dışı bırakıldı.

KRUSE ETKİSİZ

2019-2020 sezonu başında ekibi 'den transfer edilen Max Kruse bekleneni veremedi. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 10 maçta forma giyen Alman futbolcu 1 gol, 6 asistlik performans göstermesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Özellikle aldığı kilolar ve maç içerisinde kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisine maruz kaldı.

GIULIANO'YU MUMLA ARIYOR

Sarı-lacivertli ekibe 2017-2018 sezonunda Zenit'ten transfer olan Brezilyalı orta saha Giuliano Fenerbahçe kariyerinde 37 maçta 16 gol atıp 6 asistlik performans gösterirken, takımındaki en önemli gol silahlarından biri olmuştu. 18-19 sezonu başında ekibi Al Nasr'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu burada da gösterdiği performansla dikkat çekerken 53 maçta 23 gol ve 13 asistlik bir katkıda bulundu.

  1. 16.12.2019
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