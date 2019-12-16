Derbi öncesi ağır hasar
Direkt kırmızı kart gören Rodrigues, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. İkinci sarıdan kızaran Ozan Tufan’ın ise cezasını kupada çekmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Sivas'ta üç puanın yanı sıra üç oyuncusundan da oldu. Sadık Çiftpınar ilk yarıda sakatlanarak sahayı terk ederken, maçın uzatma anlarında Garry Rodrigues ve Ozan Tufan da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rodrigues, 90+5'te Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan kasti tekme sallayınca Ali Palabıyık direkt kırmızı kartını çıkardı. Talimat gereği en az 2 maç ceza alacak olan Yeşil Burun Adalı oyuncu kupadaki İstanbulspor maçı ile ligde haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan da pozisyon sonrası itirazları nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Normalde 1 maç ceza kesilecek Ozan'ın cezasını kupadaki İstanbulspor maçında doldurması bekleniyor.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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