Derbi öncesi ağır hasar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Derbi öncesi ağır hasar

Derbi öncesi ağır hasar

Derbi öncesi ağır hasar

Direkt gören Rodrigues, maçında forma giyemeyecek. İkinci sarıdan kızaran ’ın ise cezasını kupada çekmesi bekleniyor.

, 'ta üç puanın yanı sıra üç oyuncusundan da oldu. Sadık Çiftpınar ilk yarıda sakatlanarak sahayı terk ederken, maçın uzatma anlarında Garry Rodrigues ve da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rodrigues, 90+5'te Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan kasti tekme sallayınca direkt kırmızı kartını çıkardı. Talimat gereği en az 2 maç ceza alacak olan Yeşil Burun Adalı oyuncu kupadaki İstanbulspor maçı ile ligde haftaya oynanacak derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan da pozisyon sonrası itirazları nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Normalde 1 maç ceza kesilecek Ozan'ın cezasını kupadaki İstanbulspor maçında doldurması bekleniyor.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi öncesi ağır hasar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN