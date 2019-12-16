Derbi öncesi ağır hasar

Fenerbahçe, Sivas'ta üç puanın yanı sıra üç oyuncusundan da oldu. Sadık Çiftpınar ilk yarıda sakatlanarak sahayı terk ederken, maçın uzatma anlarında Garry Rodrigues ve Ozan Tufan da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rodrigues, 90+5'te Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan kasti tekme sallayınca Ali Palabıyık direkt kırmızı kartını çıkardı. Talimat gereği en az 2 maç ceza alacak olan Yeşil Burun Adalı oyuncu kupadaki İstanbulspor maçı ile ligde haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan da pozisyon sonrası itirazları nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Normalde 1 maç ceza kesilecek Ozan'ın cezasını kupadaki İstanbulspor maçında doldurması bekleniyor.