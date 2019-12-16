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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Deniz’den buruk siftah

Deniz’den buruk siftah

'nin tek sayısını kaydeden , sarılacivertli forma ile ligde siftah yaptı. 85'te ağları havalandıran tecrübeli ismin, 90'da çektiği şutta ise Samassa topu son anda köşeden çıkarıp skorun 2-2'ye gelmesine engel oldu.

Fenerbahçe'nin tek sayısını kaydeden , sarılacivertli forma ile ligde siftah yaptı. 85'te ağları havalandıran tecrübeli ismin, 90'da çektiği şutta ise Samassa topu son anda köşeden çıkarıp skorun 2-2'ye gelmesine engel oldu.
  1. 16.12.2019
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