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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Bunun adı çile

Bunun adı çile

Zirveyi hedefleyen 'de deplasman fobisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ’tan da hüsranla ayrıldı, dış sahada tam 15 puan bıraktı. Kanarya’nın deplasmandaki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

Dış sahada rakiplerine bonkör davranan sarı-lacivertliler, 'ta da 3 puan bıraktı. 4 Eylül Stadı'nda rakibine 3-1 mağlup olan Kanarya, bu sezon dış sahada tam 15 puan bıraktı. Deplasmanlardaki galibiyet hasreti de 4 maça çıkan 'ın öğrencileri, 8 deplasmanda yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kanarya, bu maçlarda 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.

KANARYA DIŞARDA BONKÖR
Sahasında en başarılı 3. takım olan , deplasmanlarda farklı bir kimliğe bürünüyor. Taraftarı önünde fileleri 21 kez havalandıran sarı-lacivertliler, rakip sahada ise 8 gol sevinci yaşadı. İç sahada kalesinde 8 gol gören Kanarya, deplasmanda ise rakiplerine çok gol pozisyonu verirken, 11 kez fileleri havalandı. Bu sezon geride kalan 15 hafta sonunda çıktığı 8 deplasmanda 9 puan toplayan Yanal'ın öğrencileri, zirve yarışında ağır yara aldı.

  1. 16.12.2019
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