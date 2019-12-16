Bunun adı çile
Zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de deplasman fobisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sivas’tan da hüsranla ayrıldı, dış sahada tam 15 puan bıraktı. Kanarya’nın deplasmandaki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.
Dış sahada rakiplerine bonkör davranan sarı-lacivertliler, Sivas'ta da 3 puan bıraktı. 4 Eylül Stadı'nda rakibine 3-1 mağlup olan Kanarya, bu sezon dış sahada tam 15 puan bıraktı. Deplasmanlardaki galibiyet hasreti de 4 maça çıkan Ersun Yanal'ın öğrencileri, 8 deplasmanda yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kanarya, bu maçlarda 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.
KANARYA DIŞARDA BONKÖR
Sahasında en başarılı 3. takım olan Fenerbahçe, deplasmanlarda farklı bir kimliğe bürünüyor. Taraftarı önünde fileleri 21 kez havalandıran sarı-lacivertliler, rakip sahada ise 8 gol sevinci yaşadı. İç sahada kalesinde 8 gol gören Kanarya, deplasmanda ise rakiplerine çok gol pozisyonu verirken, 11 kez fileleri havalandı. Bu sezon geride kalan 15 hafta sonunda çıktığı 8 deplasmanda 9 puan toplayan Yanal'ın öğrencileri, zirve yarışında ağır yara aldı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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