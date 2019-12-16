Bunun adı çile

Dış sahada rakiplerine bonkör davranan sarı-lacivertliler, Sivas'ta da 3 puan bıraktı. 4 Eylül Stadı'nda rakibine 3-1 mağlup olan Kanarya, bu sezon dış sahada tam 15 puan bıraktı. Deplasmanlardaki galibiyet hasreti de 4 maça çıkan Ersun Yanal'ın öğrencileri, 8 deplasmanda yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kanarya, bu maçlarda 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.



KANARYA DIŞARDA BONKÖR

Sahasında en başarılı 3. takım olan Fenerbahçe, deplasmanlarda farklı bir kimliğe bürünüyor. Taraftarı önünde fileleri 21 kez havalandıran sarı-lacivertliler, rakip sahada ise 8 gol sevinci yaşadı. İç sahada kalesinde 8 gol gören Kanarya, deplasmanda ise rakiplerine çok gol pozisyonu verirken, 11 kez fileleri havalandı. Bu sezon geride kalan 15 hafta sonunda çıktığı 8 deplasmanda 9 puan toplayan Yanal'ın öğrencileri, zirve yarışında ağır yara aldı.