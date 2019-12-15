Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti.

Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sivasspor, son altı maçını en az ikişer gol atarak kazandı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı. Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan ve puan toplayan Süper Lig takımı. Sivasspor ile şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı.

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 15 Aralık Pazar günü saat 16:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla top kazanan takım Fenerbahçe. Süper Lig'in ilk 14 haftasında rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken üç oyuncudan biri olan Mert Hakan Yandaş, son beş karşılaşmanın her birinde en az iki isabet buldu.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı yedi Süper Lig maçını kazandı, diğer karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Süper Lig kariyerinde 500. maçına çıkacak olan Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da gelmişti.

Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri şöyle:



2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0

2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1

2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2

2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

SAMASSA

GOIANO

APPINDANGOYE

CANER

UĞUR

EMRE

COFIE

FATIH

FERNANDO

MERT HAKAN

YATABARE

FENERBAHÇE

ALTAY

ISLA

SADIK

SERDAR

DIRAR

GUSTAVO

EMRE

OZAN

KRUSE

RODRIGUES

MURIQI



