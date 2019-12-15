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15 Aralık 2019, Pazar
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Ne yaptın ! Son hali...

Ne yaptın Allahyar! Son hali...

Bonservisi 'de olan ve kiralık olarak 'da forma giyen Sayyadmanesh son haliyle şaşırttı. İranlı oyuncu hesabından geliştirdiği vücudunu paylaştı ve bu paylaşıma sarı lacivertli taraftarlar tarafından oyuncunun çalışkanlığına dikkat çekilerek övgü mesajları yağdı.

Kiralık olarak forması giyen Fenerbahçeli , resmi hesabından antrenman yaparken fotoğrafını paylaştı. İranlı futbolcunun vücudunun son derece kaslı yapısı dikkat çekti.

Fenerbahçeli taraftarlardan Allahyar'a övgü ve destek yorumları geldi.

  1. 15.12.2019
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