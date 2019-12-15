Ne yaptın Allahyar! Son hali...
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh son haliyle şaşırttı. İranlı oyuncu Instagram hesabından geliştirdiği vücudunu paylaştı ve bu paylaşıma sarı lacivertli taraftarlar tarafından oyuncunun çalışkanlığına dikkat çekilerek övgü mesajları yağdı.
Kiralık olarak İstanbulspor forması giyen Fenerbahçeli Allahyar, resmi Instagram hesabından antrenman yaparken fotoğrafını paylaştı. İranlı futbolcunun vücudunun son derece kaslı yapısı dikkat çekti.
Fenerbahçeli taraftarlardan Allahyar'a övgü ve destek yorumları geldi.
- 15.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Ne yaptın Allahyar! Son hali... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.