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15 Aralık 2019, Pazar
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Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için

F.Bahçe Kadın ’nın İzmit’i 85-66 yendiği maça taraftarlar damgasını vurdu. ’nu dolduran taraftarlar, ‘’ Projesine destek olmak için sahaya pelüş oyuncaklar attı. Bu oyuncakların ’nin 41 köy okulundaki imkanı olmayan çocuklara hediye edileceği açıklandı.

F.Bahçe Kadın 'nın İzmit'i 85-66 yendiği maça taraftarlar damgasını vurdu. 'nu dolduran taraftarlar, '' Projesine destek olmak için sahaya pelüş oyuncaklar attı. Bu oyuncakların 'nin 41 köy okulundaki imkanı olmayan çocuklara hediye edileceği açıklandı.
  1. 15.12.2019
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