Her şey çocuklar için
F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı’nın İzmit’i 85-66 yendiği maça taraftarlar damgasını vurdu. Kocaeli Atatürk Salonu’nu dolduran taraftarlar, ‘Hayalsiz Çocuk Kalmasın’ Projesine destek olmak için sahaya pelüş oyuncaklar attı. Bu oyuncakların Kocaeli’nin 41 köy okulundaki imkanı olmayan çocuklara hediye edileceği açıklandı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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