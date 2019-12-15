Fenerbahçe'ye üzücü haber! Yıldız isim sezonu kapattı
Fenerbahçe'ye Sadık Çiftpınar'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Sivassspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'ın son durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ''Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.
2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
- 16.12.2019
- Güncelleme: 16.12.2019 01:26
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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