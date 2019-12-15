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15 Aralık 2019, Pazar
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'ye üzücü haber! Yıldız isim sezonu kapattı

Fenerbahçe'ye üzücü haber! Yıldız isim sezonu kapattı

'ye 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Sivassspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'ın son durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

'in 15. haftasında deplasmanda 'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ''Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 01:26
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