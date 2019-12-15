Fenerbahçe'ye üzücü haber! Yıldız isim sezonu kapattı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama geldi.



Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ''Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.