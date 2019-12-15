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15 Aralık 2019, Pazar
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'de ve Zajc şoku!

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc şoku!

Sarı-lacıvertli ekipte dün iki şok birden yaşandı. Son idmanda ayağının altında hisseden ile ayağına aldığı darbe nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan kadrodan çıkarıldılar. Sol bekte Hasan Ali'nin yerine bugün Dirar forma giyecek.

Sarı-lacıvertli ekipte dün iki şok birden yaşandı. Son idmanda ayağının altında hisseden ile ayağına aldığı darbe nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan kadrodan çıkarıldılar. Sol bekte Hasan Ali'nin yerine bugün Dirar forma giyecek.

KOPMA VAR 4 AY YOK
Kanarya'da ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve maç kadrosundan çıkarılan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edilen Hasan Ali Kaldırım da ilk yarıyı kapattı.

  1. 15.12.2019
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