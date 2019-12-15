Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc şoku!
Sarı-lacıvertli ekipte dün iki şok birden yaşandı. Son idmanda ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali ile ayağına aldığı darbe nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc kadrodan çıkarıldılar. Sol bekte Hasan Ali'nin yerine bugün Dirar forma giyecek.
Sarı-lacıvertli ekipte dün iki şok birden yaşandı. Son idmanda ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali ile ayağına aldığı darbe nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc kadrodan çıkarıldılar. Sol bekte Hasan Ali'nin yerine bugün Dirar forma giyecek.
KOPMA VAR 4 AY YOK
Kanarya'da ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve maç kadrosundan çıkarılan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edilen Hasan Ali Kaldırım da ilk yarıyı kapattı.
- 15.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.