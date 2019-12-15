Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc şoku!

Sarı-lacıvertli ekipte dün iki şok birden yaşandı. Son idmanda ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali ile ayağına aldığı darbe nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc kadrodan çıkarıldılar. Sol bekte Hasan Ali'nin yerine bugün Dirar forma giyecek.



KOPMA VAR 4 AY YOK

Kanarya'da ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve maç kadrosundan çıkarılan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edilen Hasan Ali Kaldırım da ilk yarıyı kapattı.