CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

CANLI | -

CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

'in 15. haftasında , deplasmanda ligin 1. sırasında bulunan 'a konuk oluyor... Bu sezon parolasını mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Sivas deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligin zirvesine yaptığı yürüyüşte rakibine çelme takmanın planlarını yapıyor... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ile lider Demir Grup , yapacakları maçla 'de 27. kez karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti. Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sivasspor, son altı maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı. Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan ve puan toplayan Süper Lig takımı. Sivasspor ile şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı.

SİVASSPOR'UN , FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETLERİ ŞÖYLE:
2005-2006 : 0 - Sivasspor: 1
2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0
2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1
2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2
2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1
2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1
2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 16:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN