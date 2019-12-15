CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti. Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sivasspor, son altı maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı. Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan ve puan toplayan Süper Lig takımı. Sivasspor ile şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı.

SİVASSPOR'UN GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETLERİ ŞÖYLE:

2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0

2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1

2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2

2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1

2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0

2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0