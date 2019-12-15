CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin 1. sırasında bulunan Sivasspor'a konuk oluyor... Bu sezon parolasını mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Sivas deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligin zirvesine yaptığı yürüyüşte rakibine çelme takmanın planlarını yapıyor... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti. Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sivasspor, son altı maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı. Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan ve puan toplayan Süper Lig takımı. Sivasspor ile şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı.
SİVASSPOR'UN GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETLERİ ŞÖYLE:
2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0
2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1
2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2
2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1
2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1
2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 16:21
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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