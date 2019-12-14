Fenerbahçe'nin transferine Preetz engeli!

Hertha Berlin'li Vladimir Darida'nın geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Alman 'fussball.news' sitesi, geçen sezon form düşüşü yaşayan 29 yaşındaki Çek orta sahayı Alman ekibinin Fenerbahçe'ye göndermek istediği ancak teknik direktör Michael Preetz'in son anda bu transferi engellediğini yazdı. Darida bu sezon 14 maçta 3 gol, 3 asistle Hertha'nın en önemli oyuncusu haline geldi.