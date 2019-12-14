Fenerbahçe'nin transferine Preetz engeli!
Hertha Berlin'li Vladimir Darida'nın geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Alman 'fussball.news' sitesi, geçen sezon form düşüşü yaşayan 29 yaşındaki Çek orta sahayı Alman ekibinin Fenerbahçe'ye göndermek istediği ancak teknik direktör Michael Preetz'in son anda bu transferi engellediğini yazdı. Darida bu sezon 14 maçta 3 gol, 3 asistle Hertha'nın en önemli oyuncusu haline geldi.
Hertha Berlin'li Vladimir Darida'nın geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Alman 'fussball.news' sitesi, geçen sezon form düşüşü yaşayan 29 yaşındaki Çek orta sahayı Alman ekibinin Fenerbahçe'ye göndermek istediği ancak teknik direktör Michael Preetz'in son anda bu transferi engellediğini yazdı. Darida bu sezon 14 maçta 3 gol, 3 asistle Hertha'nın en önemli oyuncusu haline geldi.
- 14.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'nin transferine Preetz engeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.