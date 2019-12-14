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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'nin transferine Preetz engeli!

Fenerbahçe'nin transferine Preetz engeli!

Hertha 'li 'nın geçtiğimiz ocak ayında 'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. 'fussball.news' sitesi, geçen sezon form düşüşü yaşayan 29 yaşındaki Çek orta sahayı Alman ekibinin Fenerbahçe'ye göndermek istediği ancak 'in son anda bu transferi engellediğini yazdı. Darida bu sezon 14 maçta 3 gol, 3 asistle Hertha'nın en önemli oyuncusu haline geldi.

Hertha 'li 'nın geçtiğimiz ocak ayında 'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. 'fussball.news' sitesi, geçen sezon form düşüşü yaşayan 29 yaşındaki Çek orta sahayı Alman ekibinin Fenerbahçe'ye göndermek istediği ancak 'in son anda bu transferi engellediğini yazdı. Darida bu sezon 14 maçta 3 gol, 3 asistle Hertha'nın en önemli oyuncusu haline geldi.

  1. 14.12.2019
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