Fenerbahçeli Kruse için olay sözler! "Hakkında konuşulanlar..."

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız 10 numara Max Kruse, Almanya'da gündem olmaya devam ediyor...

Sarı-lacivertli forma ile oldukça başarılı bir performans sergileyen ve hücum hattının bel kemiği haline gelen Kruse, Werder Bremen taraftarları tarafından da unutulmuş değil...

Kruse'nin son olarak gündeme gelişi, yeşil-beyazlıların yıldız ismi Leonardo Bittencourt ile yapılan özel röportajda oldu...

WERDER BREMEN TARAFTARI ONU UNUTAMIYOR

Almanya'da yayın yapan Sportbuzzer, 25 yaşındaki futbolcuya özel olarak Max Kruse ile ilgili soru sordu...

Werder Bremen'in efsane 10 numaraları arasında olduğu aktarılan röportajda, Bittencourt'un verdiği cevap "Onunla kendimi kıyaslayamam!" oldu...

Sportbuzzer'ın "Son on numara Max Kruse'ydi, ne düşünüyorsun?" sorusuna 25 yaşındaki oyuncu "Direkt olarak onunla kıyaslanabileceğimi sanmıyorum. Çünkü, pozisyonlarımız çok farklı. Ancak, taraftarımızın onun hakkında konuştuğunu duyuduğumda, zaten geride neler bıraktığını görebiliyorum. Benim amacım da onun gibi olmak" dedi...

Kruse, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 müsabakada 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.