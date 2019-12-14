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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Kruse için olay sözler! "Hakkında konuşulanlar..."

Fenerbahçeli Kruse için olay sözler! "Hakkında konuşulanlar..."

Sezon başında uzun süren macerasının ardından 'ye transferi gerçekleşen ülkesinde unutulamıyor... Son olarak 'in kaptanlığını yapan ve adeta sembol haline dönen Kruse için Almanya'dan önemli bir itiraf geldi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız , 'da gündem olmaya devam ediyor...

Sarı-lacivertli forma ile oldukça başarılı bir performans sergileyen ve hücum hattının bel kemiği haline gelen Kruse, taraftarları tarafından da unutulmuş değil...

Kruse'nin son olarak gündeme gelişi, yeşil-beyazlıların yıldız ismi Leonardo Bittencourt ile yapılan özel röportajda oldu...

WERDER BREMEN TARAFTARI ONU UNUTAMIYOR

Almanya'da yayın yapan Sportbuzzer, 25 yaşındaki futbolcuya özel olarak Max Kruse ile ilgili soru sordu...

Werder Bremen'in efsane 10 numaraları arasında olduğu aktarılan röportajda, Bittencourt'un verdiği cevap "Onunla kendimi kıyaslayamam!" oldu...

Sportbuzzer'ın "Son on numara Max Kruse'ydi, ne düşünüyorsun?" sorusuna 25 yaşındaki oyuncu "Direkt olarak onunla kıyaslanabileceğimi sanmıyorum. Çünkü, pozisyonlarımız çok farklı. Ancak, taraftarımızın onun hakkında konuştuğunu duyuduğumda, zaten geride neler bıraktığını görebiliyorum. Benim amacım da onun gibi olmak" dedi...

Kruse, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 müsabakada 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 18:03
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