Fenerbahçeli Kruse için olay sözler! "Hakkında konuşulanlar..."
Sezon başında uzun süren Almanya macerasının ardından Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Max Kruse ülkesinde unutulamıyor... Son olarak Werder Bremen'in kaptanlığını yapan ve adeta sembol haline dönen Kruse için Almanya'dan önemli bir itiraf geldi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız 10 numara Max Kruse, Almanya'da gündem olmaya devam ediyor...
Sarı-lacivertli forma ile oldukça başarılı bir performans sergileyen ve hücum hattının bel kemiği haline gelen Kruse, Werder Bremen taraftarları tarafından da unutulmuş değil...
Kruse'nin son olarak gündeme gelişi, yeşil-beyazlıların yıldız ismi Leonardo Bittencourt ile yapılan özel röportajda oldu...
WERDER BREMEN TARAFTARI ONU UNUTAMIYOR
Almanya'da yayın yapan Sportbuzzer, 25 yaşındaki futbolcuya özel olarak Max Kruse ile ilgili soru sordu...
Werder Bremen'in efsane 10 numaraları arasında olduğu aktarılan röportajda, Bittencourt'un verdiği cevap "Onunla kendimi kıyaslayamam!" oldu...
Sportbuzzer'ın "Son on numara Max Kruse'ydi, ne düşünüyorsun?" sorusuna 25 yaşındaki oyuncu "Direkt olarak onunla kıyaslanabileceğimi sanmıyorum. Çünkü, pozisyonlarımız çok farklı. Ancak, taraftarımızın onun hakkında konuştuğunu duyuduğumda, zaten geride neler bıraktığını görebiliyorum. Benim amacım da onun gibi olmak" dedi...
Kruse, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 müsabakada 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 18:03
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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