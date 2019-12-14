Fenerbahçe'de sağda forma savaşı
Sivasspor maçı öncesi en büyük forma savaşı sağ şeritte yaşanıyor. Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Isla'dan ikisine şans verecek olan Ersun Yanal, son tercihini bugünkü idmanda yapacak. Kart cezası biten Dirar'ın yedek soyunması şimdilik en güçlü olasılık.
Sivasspor maçı öncesi en büyük forma savaşı sağ şeritte yaşanıyor. Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Isla'dan ikisine şans verecek olan Ersun Yanal, son tercihini bugünkü idmanda yapacak. Kart cezası biten Dirar'ın yedek soyunması şimdilik en güçlü olasılık.
- 14.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'de sağda forma savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.