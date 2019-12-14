Fenerbahçe'de sağda forma savaşı

Sivasspor maçı öncesi en büyük forma savaşı sağ şeritte yaşanıyor. Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Isla'dan ikisine şans verecek olan Ersun Yanal, son tercihini bugünkü idmanda yapacak. Kart cezası biten Dirar'ın yedek soyunması şimdilik en güçlü olasılık.