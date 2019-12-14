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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'de sağda forma savaşı

Fenerbahçe'de sağda forma savaşı

maçı öncesi en büyük forma savaşı sağ şeritte yaşanıyor. , ve Isla'dan ikisine şans verecek olan , son tercihini bugünkü idmanda yapacak. Kart cezası biten Dirar'ın yedek soyunması şimdilik en güçlü olasılık.

maçı öncesi en büyük forma savaşı sağ şeritte yaşanıyor. , ve Isla'dan ikisine şans verecek olan Ersun Yanal, son tercihini bugünkü idmanda yapacak. Kart cezası biten Dirar'ın yedek soyunması şimdilik en güçlü olasılık.

  1. 14.12.2019
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