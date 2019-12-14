Fenerbahçe'de hedef Emre Kılınç
Kanarya'nın yerli gözdesi ise Emre Kılınç. Sivasspor'da bu sezon 5 gol, 5 asist ile 10 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu için ara transferde teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kanarya'nın yerli gözdesi ise Emre Kılınç. Sivasspor'da bu sezon 5 gol, 5 asist ile 10 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu için ara transferde teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal'ın da çok beğendiği Emre için yarınki maç sırasında başkanlar düzeyinde ilk temasın olabileceği ifade edildi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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