Fenerbahçe'de hedef Emre Kılınç

Kanarya'nın yerli gözdesi ise Emre Kılınç. Sivasspor'da bu sezon 5 gol, 5 asist ile 10 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu için ara transferde teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal'ın da çok beğendiği Emre için yarınki maç sırasında başkanlar düzeyinde ilk temasın olabileceği ifade edildi.