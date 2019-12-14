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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de hedef Kılınç

Fenerbahçe'de hedef Emre Kılınç

Kanarya'nın yerli gözdesi ise Kılınç. 'da bu sezon 5 gol, 5 asist ile 10 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu için ara transferde teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kanarya'nın yerli gözdesi ise Kılınç. 'da bu sezon 5 gol, 5 asist ile 10 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu için ara transferde teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal'ın da çok beğendiği Emre için yarınki maç sırasında başkanlar düzeyinde ilk temasın olabileceği ifade edildi.

  1. 14.12.2019
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