Fenerbahçe mesaiye devam etti
Sarı-lacıvertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kampa, pas organizasyonları ve bireysel çalışmalar yapıldı.
Kaptan Emre, Ferdi ve Tolgay idman sonunda bol bol kaleye şut attı. Mevlüt de takımla çalışırken, sakatlığı süren Victor Moses yine özel program uyguladı.
YOLCULUK BUGÜN
Kanarya bugün Sivas'a gidecek. Sabah Samandıra'da son çalışmasını yapacak olan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Kafile burada kalacağı otele giderek maç saatini bekleyecek.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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