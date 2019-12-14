Fenerbahçe mesaiye devam etti

Kaptan Emre, Ferdi ve Tolgay idman sonunda bol bol kaleye şut attı. Mevlüt de takımla çalışırken, sakatlığı süren Victor Moses yine özel program uyguladı.

YOLCULUK BUGÜN

Kanarya bugün Sivas'a gidecek. Sabah Samandıra'da son çalışmasını yapacak olan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Kafile burada kalacağı otele giderek maç saatini bekleyecek.