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14 Aralık 2019, Cumartesi
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mesaiye devam etti

Fenerbahçe mesaiye devam etti

Sarı-lacıvertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kampa, pas organizasyonları ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Kaptan Emre, Ferdi ve Tolgay idman sonunda bol bol kaleye şut attı. Mevlüt de takımla çalışırken, sakatlığı süren yine özel program uyguladı.

YOLCULUK BUGÜN
Kanarya bugün 'a gidecek. Sabah Samandıra'da son çalışmasını yapacak olan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Kafile burada kalacağı otele giderek maç saatini bekleyecek.

  1. 14.12.2019
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