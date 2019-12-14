Efecan Karaca'dan Emre Belözoğlu'na övgü
Sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu, 39 yaşına rağmen oynadığı futbolla takdir toplamaya devam ediyor. Alanyasporlu Efecan, “Emre ağabey inanılmaz!.. Sanki sahanın içinden değil en tepesinden oyuna bakıyor” dedi.
Tecrübeli ismin hayranlarından birisi de Aytemiz Alanyaspor'un yıldızlarından Efecan Karaca. Belözoğlu'nun Türkiye'deki en iyi oyun görüşüne sahip futbolcu olduğunu vurgulayan Efecan Karaca, "Emre ağabey inanılmaz, inanılmaz! Sanki sahanın içerisinde değil sahanın en tepesinden oyuna bakıyor" değerlendirmesinde bulundu. Emre bu sezon şu ana kadar ligde 12 maçta 1 gol, 4 asiste imza attı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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