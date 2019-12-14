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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan 'na övgü

Efecan Karaca'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Sezon başında 'ye geri dönen , 39 yaşına rağmen oynadığı futbolla takdir toplamaya devam ediyor. Alanyasporlu Efecan, “Emre ağabey inanılmaz!.. Sanki sahanın içinden değil en tepesinden oyuna bakıyor” dedi.

Tecrübeli ismin hayranlarından birisi de Aytemiz Alanyaspor'un yıldızlarından . Belözoğlu'nun 'deki en iyi oyun görüşüne sahip futbolcu olduğunu vurgulayan Efecan Karaca, "Emre ağabey inanılmaz, inanılmaz! Sanki sahanın içerisinde değil sahanın en tepesinden oyuna bakıyor" değerlendirmesinde bulundu. Emre bu sezon şu ana kadar ligde 12 maçta 1 gol, 4 asiste imza attı.

  1. 14.12.2019
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