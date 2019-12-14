Efecan Karaca'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Tecrübeli ismin hayranlarından birisi de Aytemiz Alanyaspor'un yıldızlarından Efecan Karaca. Belözoğlu'nun Türkiye'deki en iyi oyun görüşüne sahip futbolcu olduğunu vurgulayan Efecan Karaca, "Emre ağabey inanılmaz, inanılmaz! Sanki sahanın içerisinde değil sahanın en tepesinden oyuna bakıyor" değerlendirmesinde bulundu. Emre bu sezon şu ana kadar ligde 12 maçta 1 gol, 4 asiste imza attı.