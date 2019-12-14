Ayew Ada’da coştu
Kiralık oynadığı Fenerbahçe'de geçen sezon bekleneni veremeyen Andre Ayew, Swansea'de şov yapıyor. Ganalı oyuncu, Championship'te şimdiden 5 gol+4 asiste ulaşırken, kupada da 2 gol attı.
Kiralık oynadığı Fenerbahçe'de geçen sezon bekleneni veremeyen Andre Ayew, Swansea'de şov yapıyor. Ganalı oyuncu, Championship'te şimdiden 5 gol+4 asiste ulaşırken, kupada da 2 gol attı. Toplamda 7 gol+4 asist gerçekleştiren 29 yaşındaki yıldız, Fener'de 38 maçta 5 gol+2 asist üretmişti. Blackburn önünde 'maçın adamı' seçilen Ayew için hocası Cooper, "Ocak ayında onun için kapıyı çalanlar olacaktır" diye konuştu.
- 14.12.2019
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Ayew Ada’da coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.