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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Ayew Ada’da coştu

Ayew Ada’da coştu

Kiralık oynadığı 'de geçen sezon bekleneni veremeyen , 'de şov yapıyor. oyuncu, 'te şimdiden 5 gol+4 asiste ulaşırken, kupada da 2 gol attı.

Kiralık oynadığı 'de geçen sezon bekleneni veremeyen , 'de şov yapıyor. oyuncu, 'te şimdiden 5 gol+4 asiste ulaşırken, kupada da 2 gol attı. Toplamda 7 gol+4 asist gerçekleştiren 29 yaşındaki yıldız, Fener'de 38 maçta 5 gol+2 asist üretmişti. Blackburn önünde 'maçın adamı' seçilen Ayew için hocası Cooper, "Ocak ayında onun için kapıyı çalanlar olacaktır" diye konuştu.

  1. 14.12.2019
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