Ayew Ada’da coştu

Kiralık oynadığı Fenerbahçe'de geçen sezon bekleneni veremeyen Andre Ayew, Swansea'de şov yapıyor. Ganalı oyuncu, Championship'te şimdiden 5 gol+4 asiste ulaşırken, kupada da 2 gol attı. Toplamda 7 gol+4 asist gerçekleştiren 29 yaşındaki yıldız, Fener'de 38 maçta 5 gol+2 asist üretmişti. Blackburn önünde 'maçın adamı' seçilen Ayew için hocası Cooper, "Ocak ayında onun için kapıyı çalanlar olacaktır" diye konuştu.