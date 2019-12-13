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13 Aralık 2019, Cuma
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Yeni favori Fenerbahçe

 Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla 'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. 3.00 oranıyla ikinci olurken, 4.00 oranla üçüncü sırada yer aldı. 'un şampiyonluğuna 7.50, 'e 15.00 oran belirlendi.

Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla 'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. 3.00 oranıyla ikinci olurken, 4.00 oranla üçüncü sırada yer aldı. 'un şampiyonluğuna 7.50, 'e 15.00 oran belirlendi.
  1. 13.12.2019
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