Yeni favori Fenerbahçe
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. Galatasaray 3.00 oranıyla ikinci olurken, Beşiktaş 4.00 oranla üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'un şampiyonluğuna 7.50, Başakşehir'e 15.00 oran belirlendi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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