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13 Aralık 2019, Cuma
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Tam saha pres!

Tam saha pres!

Topu rakibe bırakan ve uzun+ara paslarla sonuca giden Yiğido’ya karşı arkaya adam kaçırılmayacak. Gol için de presle rakip hataya zorlanacak.

'de teknik heyet, maçı için galibiyet planını belirledi. Son 6 maçını kazanan rakiplerini mercek altına alan sarı-lacivertliler ilginç bulgulara ulaştı. Yiğidolar, lig lideri olmasına rağmen topa sahip olmada (yüzde 47) 13'üncü, pas yüzdesinde ise sondan ikinci sırada. Buna karşılık kilit pasta 4'üncü, uzun pasta ise zirvede. Teknik heyet, uzun+dikine paslarla sonuca giden Çalımbay'ın takımına karşı savunma ve kenar bekleri uyarıp, arkaya adam kaçırılmamasını istedi. Gol içinse pres kozu kullanılacak. İleri uç ve orta sahada yapılacak baskı ile rakip hataya zorlanacak. Kapıla cak toplarla da gol aranacak.

DIRAR'A YER ARANIYOR

Kanarya'da kadroda ise çok fazla bir değişiklik olmayacak. Geçen hafta 'ni 5-2 yenen; "Altay - Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali - Emre, Gustavo - Ozan, Kruse, Rodrigues - Muriç" onbirin büyük oranda yine sahada yer alması bekleniyor. Stoperde Zanka'nın yerine görev verdiği Sadık'ın performansından memnun kalan , 'in yanında yine Türk oyuncuya şans verecek. Gençlerbirliği karşısında oyuna girdikten sonra güzel bir gol atan Ferdi Kadıoğlu ise yine yedek silah olacak. Yanal tek kararsızlığı Nabil Dirar'da yaşıyor. Cezası biten Faslı oyuncu ilk onbire dahil olursa, Isla ya da orta sahadan bir isim kulübeye çekilecek.

  1. 13.12.2019
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