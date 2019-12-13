Son aday Marçal
Sol bek için Fenerbahçe'ye eski Gaziantepsporlu Marçal yazıldı... 30 yaşındaki oyuncu Lyon'da bu sezon 7 maçta şans bulurken, gol ve asist kaydedemedi. 2017 yazında Benfica'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden Marçal'ın ayrılmak istediği ileri sürüldü. Stoperde de görev yapan 1.78 boyundaki Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Gaziantepspor'da forma giymişti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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