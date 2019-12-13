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13 Aralık 2019, Cuma
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Son aday Marçal

Son aday Marçal

Sol bek için Fenerbahçe'ye eski yazıldı... 30 yaşındaki oyuncu 'da bu sezon 7 maçta şans bulurken, gol ve asist kaydedemedi. 2017 yazında 'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden Marçal'ın ayrılmak istediği ileri sürüldü. Stoperde de görev yapan 1.78 boyundaki Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak 'da forma giymişti.

Sol bek için Fenerbahçe'ye eski yazıldı... 30 yaşındaki oyuncu 'da bu sezon 7 maçta şans bulurken, gol ve asist kaydedemedi. 2017 yazında 'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden Marçal'ın ayrılmak istediği ileri sürüldü. Stoperde de görev yapan 1.78 boyundaki Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak 'da forma giymişti.
  1. 13.12.2019
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