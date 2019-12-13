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13 Aralık 2019, Cuma
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Sakat değil kadro dışı

Sakat değil kadro dışı

Atalanta'nın hocası Gasperini, belindeki sorun nedeniyle eskisi gibi olamayacağı belirtilen Simon hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Kjaer'in bir sakatlığı yok. Kadroda olmamasının nedeni, benim kararım . Harika bir oyuncu ancak bizim futbolumuzu oynamakta zorlandı" dedi. Kjaer'i bu yaz de istemişti.

Atalanta'nın hocası Gasperini, belindeki sorun nedeniyle eskisi gibi olamayacağı belirtilen Simon hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Kjaer'in bir sakatlığı yok. Kadroda olmamasının nedeni, benim kararım . Harika bir oyuncu ancak bizim futbolumuzu oynamakta zorlandı" dedi. Kjaer'i bu yaz de istemişti.
  1. 13.12.2019
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