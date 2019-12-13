Sakat değil kadro dışı
Atalanta'nın hocası Gasperini, belindeki sorun nedeniyle eskisi gibi olamayacağı belirtilen Simon Kjaer hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Kjaer'in bir sakatlığı yok. Kadroda olmamasının nedeni, benim kararım . Harika bir oyuncu ancak bizim futbolumuzu oynamakta zorlandı" dedi. Kjaer'i bu yaz Fenerbahçe de istemişti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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